Pakistan, İstanbul'daki konferansın Afganistan'da kalıcı barışa katkı sunacağını umuyor
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Pakistan, İstanbul'daki konferansın Afganistan'da kalıcı barışa katkı sunacağını umuyor

Pakistan, İstanbul'daki konferansın Afganistan'da kalıcı barışa katkı sunacağını umuyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'daki barış süreciyle ilgili İstanbul'da yapılacak konferansın Afganistan'da kalıcı barışa katkıda bulunacağını ve 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan barış anlaşmasını sonuç odaklı hale getireceğini umduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'daki barış süreciyle ilgili İstanbul'da yapılacak konferansın Afganistan'da kalıcı barışa katkıda bulunacağını ve 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan barış anlaşmasını sonuç odaklı hale getireceğini umduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Atmar telefonda görüştü.

İki bakan Afganlar arası diyalog ile ilgili son gelişmeleri ve ilerlemeyi ele alırken, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İslamabad yönetiminin barış diyaloğunu desteklediğini ve barışçıl bir Afganistan'ın Pakistan'ın çıkarlarına olduğunu vurguladı.

Kureyşi, Afganistan'daki barış süreciyle ilgili İstanbul'daki konferansın Afganistan'da kalıcı bir barışa katkı sunacağını ve 2020'de Doha'da imzalanan barış anlaşmasını sonuç odaklı hale getireceğini umduğunu kaydetti.

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar da Pakistan'ın barış sürecini verimli hale getirmek için ülkesine yönelik diplomatik, siyasi ve manevi desteğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Her iki bakan, İstanbul'da görüşme konusunda mutabık kaldı.

Afganistan barış sürecine ilişkin konferans İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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