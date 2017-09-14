Pakistan, İstanbul'da 'Dünya Gıda Fuarı'na' Katıldı

Önde gelen Pakistan şirketleri İstanbul'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 7-10 Eylül 2017'de düzenlenen 25. "Dünya Gıda Fuarı'na" katıldı.

Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar sırasında Pakistan şirketlerine yardım etmenin yanı sıra Türk işadamlarını Pakistan ve Türkiye arasında ikili ticaret ve yatırım alanlarında var olan olağanüstü potansiyel hakkında bilgilendirmek için gayret gösterdi. Fuara Türkiye'den ve diğer ülkelerden iş çevreleri katıldı ve fuar kurumlararası temaslar kurmak için bir fırsat sağladı.

GIDA ve BİTKİSEL ÜRÜNLER ALANINDAKİ ÜNLÜ ŞİRKETLER STANT KURDU

Gıda ve bitkisel ürünler alanındaki ünlü şirketler, Hamdard Laboratories, S. Amden and Company, Bhandhari Rice Mills, ve Food Links fuarda stant kurdular.

Dünya Gıda Fuarı, İstanbul Türkiye'deki gıda ile alakalı en büyük fuardır. Bu olay her yıl 360'dan fazla yerli ve uluslararası gıda üreticisini kendisine çeker, bunlar Türkiye'nin gıda endüstrisi alıcılarıyla iş sözleşmeleri konusunda bağlantı kurmak, pazarlık yapmak ve sonuçlandırmak için İstanbul'da toplanırlar.

Katılan şirketler kendilerini bu olaya hazırlamak için Pakistan Başkonsolosluğunun gösterdiği ileriye dönük çabaları ve katkıları büyük bir övgüyle karşıladı. Bunların katılımı Türkiye'den ve bölgeden alıcılar arasında oldukça fazla farkındalık yarattı, bu da bu şirketler için daha fazla ticaret fırsatıyla sonuçlanacaktır. Bu durum aynı zamanda Pakistan'ın bölgesel ve küresel ticaretteki payını arttırmasına da yardım edecektir.