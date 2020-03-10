Pakistan, İsrail, Lübnan ve Katar'da korona vakaları artıyor
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Pakistan, Lübnan, İsrail, Katar, Güncel

Pakistan, İsrail, Lübnan ve Katar'da korona vakaları artıyor

Pakistan, İsrail, Lübnan ve Katar'da korona virüsünden kaynaklı yeni vakaların kayda geçtiği bildirildi.

10.03.2020 23:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:55
Pakistan, İsrail, Lübnan ve Katar'da korona vakaları artıyor

Pakistan, İsrail, Lübnan ve Katar'da korona virüsünden kaynaklı yeni vakaların kayda geçtiği bildirildi.

Çin'de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Pakistan, İsrail, Lübnan ve Katar'da vaka sayılarını arttırdı. Pakistan'da korona virüsüne yönelik vaka sayısının 19'a yükseldiği açıklandı. Yeni vakaların Sindh eyaleti ve Quetta kentinde kaydedildiği belirtildi. Sindh eyaletinde yer alan Karaçi'de 15 vakanın tespit edildiği ve virüsten en çok etkilenen şehir olduğu ifade edildi. Gilgit-Baltistan bölgesinde 2, Quetta'dan 1, Hayrabat şehrinden 1 vakanın kayıtlara geçtiği bildirildi. Quetta şehrinde virüs taşıdığı tespit edilen hastanın 12 yaşında olduğu aktarıldı. İtalya'da artan korona virüsü ölümlerinin ardından Pakistan-Milano arasındaki uçuşların da askıya alındığı duyuruldu.

KATAR'DA KORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Katar'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsüne yönelik vaka sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "Yeni vakalarla birlikte virüsün ortaya çıkışından bu yana ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 24 oldu. Yeni hastalar Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde izole edildi ve temas ettikleri kişiler de test edilerek kontrol edildi" denildi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 61'E ULAŞTI

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 61'e yükseldiği ifade edildi. Vakalardan 3'ünün yakın zamanda yurt dışı seyahatten dönen İsrail vatandaşları olduğu kaydedildi. Vakalardan birinin 2 Mart'ta İspanya'dan dönen 60 yaşında erkek bir hasta olduğu, 2. vakanın Çek Cumhuriyeti ile Almanya'ya seyahatte bulunduğu ve 9 Mart'ta ülkeye döndüğü, 3. vakanın ise 4 Mart'ta İspanya'nın Tenerife adasından dönen 60 yaşlarında erkek bir hasta olduğu belirtildi.

LÜBNAN'DA VAKA SAYISI 52 OLDU

Lübnan'da ise korona virüsü vaka sayısının 52'ye yükseldiği açıklandı. Yeni vakalardan 11'inin Lübnan vatandaşı olduğu ve Başkent Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesinden kayda geçtiği ifade edildi. Virüs taşıdığı tespit edilen kişilerin karantinaya alındığı ifade edildi.

(Abid Mazhar - Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA

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