Pakistan, iş gücü ihracatında bölgesinde Hindistan ve Bangladeş'i geride bıraktı
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Pakistan, iş gücü ihracatında bölgesinde Hindistan ve Bangladeş'i geride bıraktı

Pakistan, iş gücü ihracatında bölgesinde Hindistan ve Bangladeş'i geride bıraktı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iş gücü ihracatında bölgesinde Bangladeş ve Hindistan'ı geride bırakarak bu alanda liderliği üstlendi.

Pakistan, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iş gücü ihracatında bölgesinde Bangladeş ve Hindistan'ı geride bırakarak bu alanda liderliği üstlendi.

Denizaşırı Pakistanlılar ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 2020'de Hindistan 94 bin 145, Bangladeş 217 bin 699 ve Pakistan ise 224 bin 705 iş gücünü yurt dışına gönderdi.

Bölgesinde geçen yıl en çok iş gücünü yurt dışına gönderen ülke olan Pakistan, bu alanda Bangladeş ve Hindistan'ı geride bıraktı.

Öte yandan, 2019'da 625 bin 203 işçiyi yurt dışına gönderen Pakistan'ın geçen sene gerçekleşen iş gücü ihracatında gözle görülür bir azalma yaşandı.

Pakistanlı işçiler körfez ülkelerini tercih ediyor

Yurt dışında 50'den fazla ülkeye çalışmak için giden Pakistanlıların büyük çoğunluğu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi üye devletlerini tercih etti.

Geçen sene Pakistanlı işçilerin yüzde 60'ı Suudi Arabistan, yüzde 24'ü BAE ve yüzde 4,6'sı Umman'a gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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