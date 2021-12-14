Pakistan-İran sınırında teröristlerin saldırısında bir Pakistan askeri öldü - Haberler
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Pakistan-İran sınırında teröristlerin saldırısında bir Pakistan askeri öldü

Pakistan-İran sınırında teröristlerin saldırısında bir Pakistan askeri öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan-İran sınırında teröristlerin güvenlik noktasına saldırısı sonucu bir Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan- İran sınırında teröristlerin güvenlik noktasına saldırısı sonucu bir Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan-İran sınırındaki Belucistan eyaletinin Abdoi bölgesinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmada bir Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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