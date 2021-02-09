Pakistan, İran'ın ülkede istihbarat operasyonu yaptığına yönelik haberleri yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pakistan, İran'ın ülkede istihbarat operasyonu yaptığına yönelik haberleri yalanladı

09.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:36
Pakistan, İran'ın ülkede istihbarat operasyonu yaptığına yönelik haberleri yalanladı

Pakistan, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, 2,5 yıl önce kaçırılan İran askerlerini kurtarmak amacıyla Pakistan'da istihbarat operasyonu yaptığına yönelik haberleri yalanladı.

Pakistan, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, 2,5 yıl önce kaçırılan İran askerlerini kurtarmak amacıyla Pakistan'da istihbarat operasyonu yaptığına yönelik haberleri yalanladı.

Başkent İslamabad'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, İran'ın Ekim 2018'de kaçırılan askerlerini kurtarmak için Pakistan topraklarında istihbarat operasyonu düzenlediğine dair haberleri "yalan ve uydurma" olarak nitelendirdi.

İftikhar, İran ile ilgili haberlerin "kesinlikle sahte" olduğunu belirterek, bu tür haberlerle ilgili Hindistan'ı işaret etti ve "yalan haberlerin Hindistan'ın sıfatı haline geldiğini" söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 3 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıl önce kaçırılan İran askerlerinin kurtarılması amacıyla 2 Şubat gecesi başarılı bir istihbarat operasyonu gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, operasyon sonucu, "Ceyşu'l Adl" örgütü tarafından rehin alınan 2 sınır muhafızının daha serbest bırakıldığı ve askerlerin ülkeye getirildiği belirtilmişti.

Kaçırılan 12 askerden 9'u daha önce kurtulmuştu

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde, 16 Ekim 2018'de 12 güvenlik görevlisi, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.

Kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için Tahran ile İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kurulmuştu. Askerlerden 5'i, 15 Kasım 2018'de serbest bırakılmış, 21 Mart 2019'da da 4 İran askeri Pakistan Ordusu tarafından kurtarılmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Kınalı Bülent Serttaş Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan, İran'ın ülkede istihbarat operasyonu yaptığına yönelik haberleri yalanladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 12:41:08. #1.16#
title