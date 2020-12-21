Pakistan, İngiltere ile uçuşları askıya aldı
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Pakistan, İngiltere ile uçuşları askıya aldı

21.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:51
Pakistan, İngiltere ile uçuşları askıya aldı

Pakistan, İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türünün ardından İngiltere ile olan uçuşları askıya aldı.

Pakistan, İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türünün ardından İngiltere ile olan uçuşları askıya aldı.

İngiltere'de korona virüsün yeni mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından İngiltere'ye seyahat kısıtlaması getiren ülkelere yenileri eklenmeye devam ediyor. Pakistan da İngiltere ile uçuşları askıya aldığını duyurdu. Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) toplantısı ile İngiltere ile olan uçuşların bu gece yarısından 29 Aralık gece yarısına kadar geçici süreyle askıya alındığı aktarıldı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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