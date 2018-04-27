Pakistan'ın Ulusal Savunma Üniversitesi NDU Heyeti Türkiye'yi Ziyaret Etti

Tuğgeneral Muhammad Shamriaz başkanlığında Pakistan'daki Ulusal Savunma Üniversitesinden (NDU) gelen 17 üyeli bir heyet 20-27 Nisan tarihleri arasında Yabancı Ülke İnceleme Gezilerinin bir parçası olarak Türkiye'yi ziyaret etti. Heyete Pakistan Silahlı Kuvvetlerinden ve Kamu Hizmetlerinden kıdemli subaylar ve Ulusal Güvenlik ve Savaş Dersine katılan kardeş ülkelerden subaylar da dahildi.

NDU HEYETİ TÜRK ASKERİ SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Ankara'daki kalışı sırasında, NDU heyeti Türk Kara Kuvvetlerinin Eğitim ve Doktrin Komutanlığını ziyaret etti. Ayrıca Türk askeri sistemi hakkında bilgilendirildi. Her iki taraf savunma alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

HEYET ASELSAN ve HAVELSAN'I ZİYARET ETTİ

NDU heyeti aynı zamanda Türkiye Dışişleri Bakanlığını ve onun bağlı düşünce kuruluşu olan Stratejik Araştırmalar Merkezini de (SAM) ziyaret etti ve kıdemli diplomatlarla, akademisyenlerle ve araştırmacılarla etkileşimde bulundu. Türkiye dış politikası üzerine detaylı bir brifingden sonra, heyet üyeleri Türk katılımcılarla bölgesel ve küresel durum üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Heyet ayrıca NATO'ya bağlı Terörizme Karşı Savunma için Mükemmeliyet Merkezini ve ASELSAN ve HAVELSAN dahil Türk Savunma Endüstrisi kuruluşlarını da ziyaret etti. Daha öncesinde, NDU heyeti İstanbul'daki Türk Milli Savunma Üniversitesini ziyaret etmişti.

"PAKİSTAN'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

Heyetin Pakistan Büyükelçiliğini ziyareti sırasında, Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi grubu kardeş Pakistan-Türkiye ilişkisi hakkında bilgilendirdi. Şu andaki ikili ticaret hacminin bu mükemmel siyasi ilişkiyle aynı oranda olmadığını söyledi. Büyükelçi başlıca odak noktası artan ticari ve ekonomik ilişkiler olan mükemmel kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek için çabaların gösterilmeye devam ettiğini vurguladı. Büyükelçi Qazi iki yönlü yatırımların büyüdüğü ve Pakistan'daki Türk yatırımlarının ayak izinin 1 Milyar Dolar sınırını geçtiği bilgisini verdi.

"PAKİSTAN'IN ÖNEMLİ EĞİTİM KURUMLARI ARASINDA"

NDU Pakistan'ın önde gelen eğitim kurumları arasında yer alıyor. Akademik ve araştırma alanlarında bir mükemmellik merkezi olarak tanınır ve stratejik düzeyde ulusal güvenliğe politika girdileri sağlar ve bir ulusal düşünce kuruluşu olarak çalışır.