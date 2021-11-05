Pakistan'ın terör örgütü TTP'den silahlarını bırakmalarını istediği iddia edildi

Pakistan'da hükümetin, terör örgütü Pakistan Talibanı'ndan (TTP) silahlarını bırakmalarını ve teslim olmalarını istediği iddia edildi.

Geo News kanalının Afgan Talibanı'ndan isimlerini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Afganistan'da İçişleri Bakanlığı vekilliğine getirilen Siracüddin Hakkani'nin Pakistan ile TTP arasındaki ateşkes görüşmelerinde önemli bir rol oynadığı ileri sürüldü.

Haber de, Pakistan hükümetinin, TTP'den silahlarını bırakmalarını ve teslim olmalarını istediği iddia edilirken, TTP'nin ise "silah bırakmak için henüz çok erken" görüşünde olduğu savunuldu.

TTP lideri Nur Vali Mesud'un Pakistan ile görüşmelere başkanlık ettiği belirtilen haber de, örgütün Pakistan'dan hapiste tutuklu üyelerini serbest bırakmasını istediği, hükümetin ise bu teklife henüz bir cevap vermediği aktarıldı.

Haber de ayrıca TTP bünyesindeki bazı grupların Pakistan hükümeti ile görüşmeye sıcak baktığı, bazılarının ise silahlı mücadeleyi sürdürme taraftarı olduğu öne sürüldü.

Görüşmeler Afganistan'da yapılıyor iddiası

Dawn gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberinde ise TTP ile Pakistan arasındaki görüşmelerin yüz yüze yapıldığı ve müzakerelerin Afganistan'ın Host vilayetinde son iki haftadır sürdüğü iddia edildi.

Başbakan İmran Han 1 Ekim'de, TTP'nin bazı gruplarıyla silah bırakmaya dair görüşmeler yaptıklarını belirterek, görüşmelerin Afganistan'da gerçekleşmesi anlamında Afgan Talibanı'nın da bu sürece yardımcı olduğunu söylemişti.

Aynı gün Hafız Gül Bahadır grubu, Pakistan ordusuyla anlaşmaya varıldığını ve bu kapsamda Güney Veziristan bölgesinde 20 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

20 Ekim'de ateşkes süreci dolmasına rağmen, bu sürecin uzatılıp uzatılmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmamıştı.

TTP'ye af meselesi eylülde gündeme gelmişti

11 Eylül'de Cumhurbaşkanı Arif Alvi suça bulaşmayan, silahını teslim eden ve Pakistan anayasasına bağlı kalmayı kabul eden TTP mensuplarına İslamabad'ın af verebileceğini söylemişti.

15 Eylül'de ise Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad yönetiminin, TTP mensuplarının terör faaliyetlerine katılmama sözü vermesi ve teslim olması halinde, bu örgütün üyelerine af çıkarmaya açık olduklarını kaydetmişti.

İslamabad yönetimi, TTP'nin uzun süredir Afganistan'da konuşlandığını ve sınır ötesi saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Pakistan, Afgan Talibanı'nın Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü sağlamasının ardından bu saldırıların son bulmasını umuyor.

Pakistan ayrıca uzun bir süredir Hint ve eski Afgan istihbaratını TTP'ye ve Belucistan'daki isyancılara finans sağlamakla suçluyordu. Eski Afgan hükümeti, Pakistan'ın bu iddialarını kabul etmemiş ve İslamabad'ı Afgan Talibanı'nı himaye etmekle suçlamıştı. Yeni Delhi yönetimi de ayrıca Pakistan'ın söz konusu iddialarını reddediyor.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.???????

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