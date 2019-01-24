Pakistan'ın Tek Yahudisine" İsrail'e Gidiş İzni Verildi

İsrail'i tanımayan Pakistan, tek Yahudi vatandaşı Fişel Benhalid'e Pakistan pasaportuyla İsrail'e gidiş izni verdi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Benhalid, "Sayın İmran Han (Başbakan), Dışişleri Bakanlığından çağrıldım ve Pakistan pasaportuyla Kudüs'ü ziyaret edebileceğim bilgisi verildi. Bir İsrail Büyükelçiliğinden vize başvurusu yapacağım." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Kudüs'e gideceğini belirten Benhalid, İranlı bir Yahudi anne ve Müslüman babadan doğduğunu iddia etse de kardeşleri hem anne hem babanın Müslüman olduğunu söylüyor.

Annesiyle birlikte Yahudi inancına göre yaşadıklarını söyleyen Benhalid, yıllarca Faysal Halid adına düzenlenmiş Müslüman kimliğiyle yaşasa da geçen yıl uzun süren bürokratik işlemlerin ardından 29 yaşında ülkenin tek Yahudi vatandaşı olarak tanındı.

Yahudi olarak tanınmasının hemen ardından İsrail'e gitme izni isteyen Benhalid'e Pakistan yönetimi tarafından izin verilmemişti.

Pakistan pasaportlarında "İsrail hariç dünyanın tüm ülkelerinde geçerlidir." ibaresi yer alıyor.

Kaynak: AA