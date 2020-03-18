Pakistan'ın Sindh eyaletinde koronavirüs önlemleri artırıldı
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Pakistan'ın Sindh eyaletinde koronavirüs önlemleri artırıldı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları üzerine alınan önlemler artırıldı.

18.03.2020 01:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 01:02
Pakistan'ın Sindh eyaletinde koronavirüs önlemleri artırıldı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları üzerine alınan önlemler artırıldı.

Sindh eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, eyaletteki tüm alışveriş merkezleri, restoran, park ve diğer kamuya açık alanların çarşamba gününden itibaren 15 gün süreyle kapalı kalacağı bildirildi.

Açıklamada, hükümet dairelerinin kapalı olacağı ve şehir içi otobüs hizmetlerinin de perşembe gününden itibaren 15 gün süreyle askıya alınacağı bildirildi.

Bir hükümet yetkilisi, eyalette Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 172'ye çıktığını belirtti.

Yetkili, marketlerin ve eczanelerin açık kalacağını, restoranların paket servisi yapmaya devam edebileceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyondan yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, yeni tip koronavirüsle mücadele sözü verdi ve kişilerin "sorumsuzca hareket etmeleri" halinde virüsün ülkede muhtemel yayılması konusunda halkı uyardı.

Yeni tip koronavirüsle savaşmak için halkı hükümetle birlik olmaya çağıran Han, "Ülke paniğe kapılmamalı. Hükümetiniz (koronavirüs) durumu yakından izliyor." diye konuştu.

Başbakan Han, "Onlar (ABD, İtalya ve İngiltere) virüse karşı farklı şekilde tepki verdi ancak bizim şartlarımız farklı. Biz, Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde tepki veremeyiz. Ekonomik durumumuz çok kırılgan." dedi.

Ülkeyi dış dünyaya kapatamayacaklarını söyleyen Han, "Şehirlerimizi kilitlersek yoksullara ne olacak? Burada insanlar açlıktan ölecekler." ifadesini kullandı.

Çin'in virüs salgınıyla mücadele çabalarına övgüde bulunan Han, hükümetin, virüsün ortaya çıktığı daha ilk günden itibaren Pekin ile temas halinde olduğunu ve deneyiminden yararlanmaya devam edeceğini söyledi.

Han, AP'ye verdiği özel mülakatta da virüs salgınının krizden yeni çıkan Pakistan ekonomisini geri dönülmez bir düşüşe sürükleyebileceğini vurgulayarak, "Beni kaygılandıran yoksulluk ve açlık. Uluslararası toplum, bizim gibi kırılgan ülkeler için borç silme tedbirlerini değerlendirmeli, en azından bize salgınla mücadele konusunda yardımcı olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan'da şimdiye kadar tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı 247'ye yükseldi.

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Kaynak: AA

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