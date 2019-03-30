Pakistan'ın Önde Gelen Cerrahi Ürün İhracatçıları Expomed Avrasya'ya Katılıyor

Pakistan'dan altı önde gelen cerrahi alet imalatçısı ve ihracatçısı İstanbul'dadüzenlenen ve 3 gün sürecek bölgenin ünlü sağlık bakımı sektörü fuarı "Expomed Eurasia"fuarına katılıyor.

Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine ALP Meşe önde gelen endüstri profesyonelleri ve sağlık bakımı sektörü dernekleriyle beraber fuarın açılışını yaptı.

"2018'DEKİ CERRAHİ ALET İHRACATI GELİRİ 325 MİLYON DOLARDAN FAZLA"

Pakistan Ticareti Geliştirme Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu Gelişen Pakistan teması altında Pakistan ürünlerinin sergilendiği yerel olarak düzenlenmiş bir Pakistan Stantı kurdu.Pakistan'ın ABD'nin, AB'nin ve diğer birçok ülkenin yüksek gelirli pazarlarına ihraç edilen cerrahi ürünler için özel becerilere ve örnek bir geçmişe sahip olmanın keyfini çıkartırken 2018'de 325 milyon Dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi.Pakistan'ın Türkiye'ye cerrahi alet ihracatı son üç yıl için 6 milyon dolar civarında ancak Türkiye'de artan talep göz önüne alındığında çok büyük bir potansiyel mevcut olduğu ifade edildi.

PAKİSTAN ŞİRKETLERİ, MODERN CERRAHİ ALETLERİNİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURACAK

Pakistan şirketleri tarafından fuarda gösterilen en uygun fiyatlardaki belirgin ürün dizisinden dolayı, daha fazla müstakbel müşterinin Pakistan'ın en modern cerrahi aletler pazarından faydalanma şansı elde etmesi beklenmektedir.

45 ÜLKEDEN BİN 1OO'ÜN ÜZERİNDE MARKA KATILIM SAĞLAYACAK

Üç gün sürecek Expomed Eurasia fuarına 35.000'den fazla yerel ve yabancı profesyonelin/ticari ziyaretçinin katılmasını beklemektedir.45 ülkeden 1,100'ün üzerinde şirket/marka bu yıl fuara katılmaktadır. Expomed Eurasia sağlık bakımı sektöründeki en son teknolojiler, Ar-Ge ve son model yenilikler için birincil platformdur.