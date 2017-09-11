Pakistan'ın Nüfusu 207 Milyonu Geçti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pakistan nüfus sayım yetkilisi Asif Bacva'nın açıklaması Nüfus sayımı detayları (ARŞİV) Pakistan nüfus sayım yetkilisi Asif Bacva, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısıyla ülkenin nüfusunu açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pakistan nüfus sayım yetkilisi Asif Bacva'nın açıklaması
Nüfus sayımı detayları (ARŞİV) Pakistan nüfus sayım yetkilisi Asif Bacva, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısıyla ülkenin nüfusunu açıkladı. Pakistan'da 18 yıl aradan sonra gerçekleştirilen nüfus sayımı sonuçlarına göre ülke nüfusu 207.7 milyona ulaştı.