Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah doğumunun 145. yılında anılıyor

Pakistan'ın kurucu lideri ve ulusun Kaid-i Azam'ı (Büyük Önder) Muhammed Ali Cinnah doğumunun 145. yılında anılıyor.

1876'da Karaçi'de dünyaya gelen Cinnah'ın doğum yıl dönümü olan 25 Aralık'ta ülke genelinde siyasi mücadelesinin, liderliğinin ve kişisel hayatının ele alındığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Cinnah'ın Karaçi'de "Mezar-ı Kaid" olarak isimlendirilen kabri ve ulusal bir anıt ve müze haline dönüştürülen Karaçi'de doğduğu Vezir Konağı da devlet erkanı ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Başta Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda siyasetçi Cinnah'ın 145. doğum yıl dönümüyle ilgili mesajlar yayımladı.

Cinnah, verem ve bağlı sağlık sorunları nedeniyle 11 Eylül 1948'de Karaçi'de hayatını kaybetti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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