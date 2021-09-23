Pakistan'ın Karaçi şehrinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Pakistan'ın Karaçi şehrinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi şehrinde meydana gelen aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde meydana gelen aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Yerel basındaki haberler e göre, şehrin çeşitli bölgelerinde etkili şiddetli yağışlar sonucu yollarda taşkınlar oluştu.

Aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda araç sel sularında sürüklenirken, trafik de yer yer durma noktasına geldi.

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı yerlerde ise elektrik kesintileri yaşandı.

Yetkililer, şiddetli yağışların yarın da sürmesinin beklendiğini duyurarak, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Pakistan'ın Karaçi şehrinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Pakistan'ın Karaçi şehrinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakistan'ın Karaçi şehrinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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