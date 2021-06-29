Pakistan'ın İsrail'le diplomatik ilişki kurduğu iddiası
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Pakistan'ın İsrail'le diplomatik ilişki kurduğu iddiası

Pakistan'ın İsrail'le diplomatik ilişki kurduğu iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eski Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari'nin, İsrail'i ziyaret ettiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri basında çıkan iddiaları reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Başbakan İmran Han'ın Eski Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari'nin İsrail'i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarında çıkan iddiaları reddetti.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberleri asılsız ve yanıltıcı olarak nitelendirerek, Başbakan Han'ın Eski Danışmanı Buhari'nin İsrail'i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarındaki iddiaları reddetti ve İsrail'e böyle bir ziyaretin gerçekleşmediğini belirtti.

Pakistan'ın konuyla ilgili ilkesel duruşunda bir değişiklik olmadığına dikkati çeken Çavdri, İslamabad'ın daima 1967 öncesi sınırlarda başkenti Kudüs olan Filistin devleti ile iki devletli çözüme vurgu yaptığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Pakistan'ın İsrail'le diplomatik ilişki kurduğu iddiası
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Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eski Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari'nin, İsrail'i ziyaret ettiğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri basında çıkan iddiaları reddetti.

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