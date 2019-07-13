Pakistan'ın hurma ihracatçıları İstanbul'daki Dünya Hurma Ürünleri Fuarına katılıyor

Pakistan'dan önde gelen bir hurma ihracatçıları heyeti İstanbul'da 11-14 Temmuz arasında düzenlenen Dünya Hurma Ürünleri Fuarı'nda bir araya geliyor.Türkiye'den, Orta Doğu'dan, Balkanlardan ve Avrupa'dan2,000'den fazla alıcı ve hurma, yiyecek ve içecek ticareti ve işlenmesi için çalışan bir dizi şirket ve fabrika bu olaya katılıyor.14 önde gelen hurma üreticisi ülkeden gelen satıcılar ve temsilciler ürünlerini sergiliyor.

HEYET, BİRÇOK ALICI VE İTHALATÇIYLA GÖRÜŞTÜ

Pakistan heyeti şu ana kadar Türkiye'den ve komşu ülkelerden bir dizi alıcı ve ithalatçıyla görüştü. Bunlara Türk Donmuş Gıdalar A:Ş., Nak Dış Ticaret Ltd., Hurmaciniz.com, Hurma Ticaret A.Ş. ve Almustashar Group vb. Yer alıyor.

"ZİYARETÇİLER, PAKİSTAN HURMALARININ KALİTESİNİ TAKDİR ETTİ"

Pakistan stantlarını ziyaret eden misafirlerle etkileşimi sırasında, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Pasha "Türk ithalatçıları en ekonomik fiyatlarla ihraç edilebilen Pakistan hurmalarına yakın ilgi göstermiştir" dedi. Kendisi ticari ziyaretçilerin Pakistan hurmalarının kalitesini takdir ettiğini söyledi ve Pakistan heyetini Meyve ve Sebze Pazarındaki birimlerini ziyaret etmesi için davet etti.

KONYA'YA DA GİDECEKLER

İstanbul'daki potansiyel ithalatçıları ve alıcıları ve Türkiye'deki hurma işleme tesislerini ziyaret ettikten sonra, heyet Türk meyve ve sebze ticaretinin diğer bir merkezi olan Konya'yı da ziyaret edecektir.

Pakistan Ticaret Bakanlığı Bahçecilik Geliştirme ve İhracat Şirketi, Pakistan hurmalarının pazar çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak Pakistan heyetinin bu ziyaretini düzenlendi.

İTHALATÇI VE TOPTANCILARIN TESİSLERİNE DE ZİYARET DÜZENLENDİ

İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar alanında iş yapan firmalar arasında özel düzenlemeler yapmasının yanı sıra ithalatçıların, toptancıların, perakende zincir mağazalarının ve meyve ve sebze pazarlarının tesislerine de ziyaretler düzenlemiştir.