Pakistan'ın hurma ihracatçıları İstanbul'daki Dünya Hurma Ürünleri Fuarına katılıyor

Türkiye'den, Orta Doğu'dan, Balkanlardan ve Avrupa'dan2,000'den fazla alıcı ve hurma, yiyecek ve içecek ticareti ve işlenmesi için çalışan bir dizi şirket ve fabrika bu olaya katılıyor.14 önde gelen hurma üreticisi ülkeden gelen satıcılar ve temsilciler ürünlerini sergiliyor.

Pakistan heyeti şu ana kadar Türkiye'den ve komşu ülkelerden bir dizi alıcı ve ithalatçıyla görüşmüştür.Bunlara Türk Donmuş Gıdalar A:Ş., Nak Dış Ticaret Ltd., Hurmaciniz.com, Hurma Ticaret A.Ş. ve Almustashar Group vb. dahildir.

Pakistan stantlarını ziyaret eden misafirlerle etkileşimi sırasında, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Pasha "Türk ithalatçıları en ekonomik fiyatlarla ihraç edilebilen Pakistan hurmalarına yakın ilgi göstermiştir" dedi.Kendisi ticari ziyaretçilerin Pakistan hurmalarının kalitesini takdir ettiğini söyledi ve Pakistan heyetini Meyve ve Sebze Pazarındaki birimlerini ziyaret etmesi için davet etti.

İstanbul'daki potansiyel ithalatçıları ve alıcıları ve Türkiye'deki hurma işleme tesislerini ziyaret ettikten sonra, heyet Türk meyve ve sebze ticaretinin diğer bir merkezi olan Konya'yı da ziyaret edecektir.

Pakistan Ticaret Bakanlığı Bahçecilik Geliştirme ve İhracat Şirketi, Pakistan hurmalarının pazar çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak Pakistan heyetinin bu ziyaretini düzenlemiştir.İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar alanında iş yapan firmalar arasında özel düzenlemeler yapmasının yanı sıra ithalatçıların, toptancıların, perakende zincir mağazalarının ve meyve ve sebze pazarlarının tesislerine de ziyaretler düzenlemiştir.

Kaynak: Bültenler