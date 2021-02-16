Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen AMAN-2021 Deniz Tatbikatı sona erdi
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Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen AMAN-2021 Deniz Tatbikatı sona erdi

16.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:17
Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen AMAN-2021 Deniz Tatbikatı sona erdi

Pakistan'ın ev sahipliğinde ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla icra edilen çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 tamamlandı.

Pakistan'ın ev sahipliğinde ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla icra edilen çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 tamamlandı.

Pakistan Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Umman Denizi'nde icra edilen "AMAN 2021 Deniz Tatbikatı"nın kapanış törenine Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve aralarında askeri yetkililer, bakanlar ve yabancı diplomatların olduğu üst düzey isimler katıldı.

Tatbikata katılan ülkelerin deniz ve hava araçlarının selamlamasıyla başlayan törende, Alvi'ye tatbikatta icra edilen senaryolara ilişkin bilgi verildi.

Alvi, burada yaptığı konuşmada, "tatbikatın tüm paydaşların ortak çabalarıyla bölgeyi daha barışçıl ve güvenli hale getirmenin yolunu açacağını" ifade etti.

Türkiye, ABD, Çin başta olmak üzere, Bangladeş, Sri Lanka, Endonezya ve Afrika Birliği ülkelerinin katıldığı tatbikatta toplam 45 ülke donanma ve çeşitli askeri unsurlarıyla yer aldı.

Rusya, son 10 yılda NATO ülkelerinin bulunduğu bir tatbikatta ilk kez boy gösterdi.

AMAN-2021 tatbikatı, Umman Denizi'nde 12 Şubat'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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