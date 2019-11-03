Pakistan'ın en yoksul kentinde 10 ayda 703 çocuk öldü

03.11.2019 20:54

Pakistan'ın en yoksul kenti Tharparkar'da ocak-ekim döneminde 703 çocuğun yetersiz beslenme ve hastalıktan öldüğü bildirildi.



Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, eyaletin Tharparkar şehrindeki devlete bağlı sağlık kurumlarında bu yılın ocak-ekim döneminde 703 çocuk çoğu yetersiz beslenmeye ve çeşitli hastalıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi. Kentte ekim ayında hayatını kaybeden çocuk sayısı ise 84 olarak açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle