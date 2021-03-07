Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Yetkililer, dün akşam saatlerinde Gwadar kentine bağlı Jewni kasabasından Ganz bölgesine giden Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait araca silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda 1 asker yaşamını yitirirken, yaralanan 2 asker ise hastaneye kaldırıldı.
Takviye ekiplerin olay yerine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu, üstlendiği saldırıda 4 askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını iddia etti.
Eyaletinin güneybatısında 5 Mart'ta, yola tuzaklanan bombanın patlaması sonu 5 işçi ölmüş, onlara refakat eden 2 asker de yaralanmıştı.
Belucistan eyaletinde ayrılıkçı ve aşırılıkçı örgütler zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın