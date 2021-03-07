Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

07.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:56
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Yetkililer, dün akşam saatlerinde Gwadar kentine bağlı Jewni kasabasından Ganz bölgesine giden Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait araca silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 1 asker yaşamını yitirirken, yaralanan 2 asker ise hastaneye kaldırıldı.

Takviye ekiplerin olay yerine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu, üstlendiği saldırıda 4 askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını iddia etti.

Eyaletinin güneybatısında 5 Mart'ta, yola tuzaklanan bombanın patlaması sonu 5 işçi ölmüş, onlara refakat eden 2 asker de yaralanmıştı.

Belucistan eyaletinde ayrılıkçı ve aşırılıkçı örgütler zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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