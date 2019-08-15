Pakistan'ın bağımsızlık günü

15.08.2019 00:50

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin ev sahipliğinde bağımsızlık günü kutlaması gerçekleştirildi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçilik konutundaki kutlamaya Pakistanlı yetkililer ve aileler, Türkiye'de okuyan Pakistanlı öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte mesajları okunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, ülkenin kurucularına fedakarlıkları dolayısıyla şükranlarını sundu.

Açıklamada, "Liderler, Pakistan'ı Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in vizyonlarına uygun olarak dönüştüreceklerini söyledi. Pakistanlı liderler, ayrıca Hint işgalinde bulunan Keşmir'deki en kötü baskılar ve acımasız devlet terörü için endişelerini belirtti. Pakistan liderleri, onların kendi kaderlerini belirleme mücadeleleri için Pakistan'ın siyasi, moral ve diplomatik desteklerini garanti etti." ifadeleri kullanıldı.

Etkinlikte Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Okulu (PEISG) öğrencileri, milli şarkılardan oluşan özel gösteri sundu.

15 Ağustos çağrısı

Ülke bayrağını milli marş eşliğinde göndere çeken Büyükelçi Qazi, yaptığı konuşmada, bağımsızlığın yanı sıra Keşmirli Müslümanların da dayanışma gününü kutlayarak, "14 Ağustos, alt kıtanın tarihinde önemlidir çünkü 1947 yılında bugün bağımsız bir Pakistan hayali gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Qazi, 15 Ağustos'un, Hindistan işgalindeki Keşmir'in baskı altında tutulan halkıyla dayanışmayı göstermek için "kara gün" olarak anılacağını belirtti.

Konuşmasının ardından Qazi, bağımsızlık günü pastasını kesti.

Açıklamada Pakistan Cumhurbaşkanlığınca, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulundukları gerekçesiyle Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'ya ülkenin prestijli sivil ödülü "Sitara-i-Quaid-i-Azam" ve Selami Kılıç'a da Pakistan'a hizmetlerinden ötürü "Sitar-i-Imtiaz" madalyası verildiği bildirildi.

Qazi, Pakistanlıları yarın Büyükelçilikte düzenlenecek törene davet etti.

Kaynak: AA