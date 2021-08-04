Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde iktidar partisi adayı Niyazi başbakan oldu
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Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde iktidar partisi adayı Niyazi başbakan oldu

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde iktidar partisi adayı Niyazi başbakan oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Serdar Abdul Kayyum Niyazi, başbakan seçildi.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Serdar Abdul Kayyum Niyazi, başbakan seçildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 53 sandalyeli Yasama Meclisindeki oylamada 33 oy alan Niyazi, AJK'nin 13'üncü başbakanı oldu.

Muhalefet partilerinin ortak adayı Çavdri Latif Akbar ise 15 oy alabildi.

Niyazi, eski AJK Başbakanı Raca Faruk Haydar'dan boşalan koltukta 5 yıl süreyle oturacak.

Haydar'ın başbakanlık görevi 31 Temmuz'da sona ermişti

31 Temmuz 2016'da göreve gelen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) mensubu Haydar'ın başbakanlık görevi 31 Temmuz'da sona ermişti.

Gün içerisinde Niyazi'nin, Başbakan İmran Han tarafından AJK'nin başbakanlığı için atandığı duyurulmuştu.

Pakistan'ın AJK bölgesinde 25 Temmuz'da düzenlenen Yasama Meclisi seçimlerini Başbakan Han'ın liderliğindeki PTI kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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