Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, SDE tarafından düzenlenen programda konuştu Açıklaması

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, ülkesinin Hindistan'la iyi ilişkiler geliştirmek istediğini belirterek "Hindistan'la dostluk yapmak isteriz ama maalesef Keşmir konusundan dolayı bunu yapamıyoruz.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, ülkesinin Hindistan'la iyi ilişkiler geliştirmek istediğini belirterek "Hindistan'la dostluk yapmak isteriz ama maalesef Keşmir konusundan dolayı bunu yapamıyoruz. Keşmir konusu da bir türlü çözülemiyor." ifadelerini kullandı.

Gazi, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından düzenlenen "Değişen Uluslararası Sahne: Pakistan'ın Bakışı" panelinde konuştu.

Gazi, dünyada dar kapsamlı bir milliyetçiliğin yükseldiğini, demokratik normların etkisini kaybetmeye devam ettiğini ve Batıda yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin arttığını belirtti.

İttifakların değiştiğini ve güçlerin yeniden hizalanması gerektiğini kaydeden Gazi, çatışmalarla ilgili eşiğin değiştiğini belirterek, Türk SİHA'larının Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı işgal edilmiş topraklarda verdiği mücadelede kritik rol oynadığını söyledi.

Türkiye ve Pakistan'ın önemli konumlarının olduğunu vurgulayan Gazi, iki ülkenin önemli coğrafyaları birleştirdiğini aktardı.

Gazi, Hindistan'ın Pakistan'ı asla kabul etmek istemediğini ve ülkesinin Hindistan'la 3 defa savaşmak zorunda kaldığını belirterek, "Hindistan'la dostluk yapmak isteriz ama maalesef Keşmir konusundan dolayı bunu yapamıyoruz. Keşmir konusu da bir türlü çözülemiyor. Doğu tarafımızda bir okyanus var, okyanusun olması bir fırsat ama bu maalesef bu bir düşmanlık okyanusu. Günümüzdeki Hindistan politikasından dolayı daha da derinleşiyor." ifadelerini kullandı.

Çin'le iyi ekonomik ve siyasi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Gazi, bunun iki ülke için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

Gazi, ülkesinin jeopolitik alanda düşmanlık istemediğini ve coğrafyalarını jeoekonomik açıdan kullanmayı tercih ettiklerini belirtti.

Türkiye-Pakistan ilişkilerine değinen Gazi, iki ülkenin bencillikten uzak, karşılıklı güven ve anlayışa dayalı dost olduklarını ve bu dostluğun dünyanın başka ülkeleri arasında görülemeyecek bir dostluk olduğunu belirterek "Uluslararası konularda birbirimizi destekliyoruz ve sosyo-ekonomik kalkınma alanında güçlü iş birliğimiz var. Siyasi ve askeri düzeyde sık sık görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz