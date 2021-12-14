Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Afganistan'daki insani krize dikkati çekti

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Afganistan'daki durumun ciddiyetine dikkati çekerek ülkede şu anda dünyada ortaya çıkan en büyük insani krizin yaşandığını belirtti.

Büyükelçi Gazi, Afganistan'daki mevcut durum ve 19 Aralık'ta Pakistan'ın başkenti İslambad'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin 17. Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre özellikle çocuklar olmak üzere Afganistan'da halkın yüzde 60'ının ciddi açlık, yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Gazi, "Afganların hayatlarını etkileyecek çok sayıda faktör var ve durumu ele almak için dünya kamuoyunun uyumlu, hızlı, çok hızlı ve koordineli yanıt vermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kış aylarının Afganistan'da sert geçtiğini belirten Gazi, "Kabil ve Afganistan'daki durum vahim ve ciddi. Muhtemelen şu anda dünyada ortaya çıkan en büyük insani kriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi, İslamabad'da yapılacak toplantının amacının Afganistan'daki durumu tersine çevirebilmek için dünyanın dikkatini ülkedeki krize çekmek olduğunu vurguladı.

Türkiye- Pakistan ilişkileri

Türkiye ile Pakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile ilgili olarak Gazi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ekimde beklenen Ankara ziyaretinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini ancak en yakın zamanda yapılması için planlamanın devam ettiğini söyledi.

Gazi, toplantının gündeminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de İslamabad'a yaptığı ziyaret sırasında iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ekonomik Çerçeve Anlaşması temelinde çok kapsamlı olmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri "coğrafi komşu olmayan iki ülke arasında belki de dünyanın en iyi ikili ilişkisi" olarak nitelendiren Gazi, Ankara ile İslamabad'ın ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir çalışma yaptığını bunun da iki ülke arasında yeni ihracat ve ithalat yolları bulmak için yeni ivme yakalamasının beklendiğini dile getirdi.

Gazi, İki ülke arasındaki yıllık ticaretin yaklaşık 1 milyar dolara yaklaştığına ve kademeli yükseliş olsa da bunun hem Türkiye ile Pakistan'ın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Han'ın istediği seviyede olmadığını kaydetti.

Savunma alanının iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli ayağını oluşturduğunu dile getiren Gazi, "Gökyüzünün bir limiti var. Pakistan ve Türkiye gibi gerçek kardeş ülkelerin yapabilecekleri iş birliğinin sonu yok." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki çok taraflı ilişkilere de değinen Gazi, iki ülkenin çeşitli konularda çeşitli forumlarda birbirlerine yardım etme konusunda çok güçlü bir geleneğe sahip olduğunu sözlerine ekledi.