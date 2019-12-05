Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:30
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın

'ın Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Qazi, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Qazi, kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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