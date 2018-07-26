Pakistan "İmran" Dedi

Eski Kriket oyuncusu İmran Han, Pakistan'da seçimleri kazandığını ilan etti, rakipleri ise seçimde hile yapıldığını iddia ediyor.

Dün oy verme işlemi tamamlanan Pakistan'da bugün sonuçlar açıklanmaya başlandı. Oyların yüzde 50'si açıklanan seçimde, eski kriket oyuncusu PTI partisinin lideri İmran Han, ezici çoğunlukla önde gidiyor. Rakipleriyle arasını açan İmran Han, "Başarılı olduk ve bize bir yetki verildi" dedi. İmran han konuşmasında liberal ekonomiyi savunduklarını, Pakistan'da köklü değişiklikler yapacaklarını ilan etti ve diğer siyasi partilerle birlikte el ele vererek bunları gerçekleştireceklerini söyledi.

Şuana 272 koltuktan 106'sı açıklandı: PTI, 61 PML-N, 22 PPP, 12 sandalye kazanmış durumda.

Seçimler şiddet olaylarının gölgesinde yaşanmış, oy verme işlemi sırasında polis konvoyuna düzenlene saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmişti. - İSLAMABAD