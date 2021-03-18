Pakistan ile Kuveyt ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı

Pakistan ile Kuveyt'in aralarında siyasi, ekonomik, savunma, ticaret ve yatırımın bulunduğu tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Pakistan ile Kuveyt'in aralarında siyasi, ekonomik, savunma, ticaret ve yatırımın bulunduğu tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile başkent İslamabad'daki bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede iki bakan, Pakistan ile Kuveyt arasındaki tüm ilişkileri gözden geçirerek iki ülke arasında siyasi, ekonomik, savunma, ticaret ve yatırımın aralarında bulunduğu tüm alanlarda ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldı.

İki bakan ayrıca özellikle Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası forumlarda Pakistan ile Kuveyt'in yakın iş birliğine devam etme kararlılığını yineledi.

Kuveyt'e yatırım çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Kuveytli mevkidaşına Çin Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) ekonomik potansiyeli hakkında bilgi verirken, Kuveyt'i Pakistan'daki yatırım fırsatlarından faydalanmaya çağırdı.

Kureyşi ayrıca, Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri ve bölgenin demografik yapısının dönüştürülmesine ilişkin girişimlere dair mevkidaşına bilgi verirken Güney Asya'da kalıcı bir barış ve güvenlik için Cammu Keşmir tartışmasının BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed ise ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunan Pakistanlılara övgüde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı