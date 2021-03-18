Pakistan ile Kuveyt ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pakistan ile Kuveyt ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı

18.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:05
Pakistan ile Kuveyt ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı

Pakistan ile Kuveyt'in aralarında siyasi, ekonomik, savunma, ticaret ve yatırımın bulunduğu tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Pakistan ile Kuveyt'in aralarında siyasi, ekonomik, savunma, ticaret ve yatırımın bulunduğu tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile başkent İslamabad'daki bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede iki bakan, Pakistan ile Kuveyt arasındaki tüm ilişkileri gözden geçirerek iki ülke arasında siyasi, ekonomik, savunma, ticaret ve yatırımın aralarında bulunduğu tüm alanlarda ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldı.

İki bakan ayrıca özellikle Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası forumlarda Pakistan ile Kuveyt'in yakın iş birliğine devam etme kararlılığını yineledi.

Kuveyt'e yatırım çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Kuveytli mevkidaşına Çin Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) ekonomik potansiyeli hakkında bilgi verirken, Kuveyt'i Pakistan'daki yatırım fırsatlarından faydalanmaya çağırdı.

Kureyşi ayrıca, Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri ve bölgenin demografik yapısının dönüştürülmesine ilişkin girişimlere dair mevkidaşına bilgi verirken Güney Asya'da kalıcı bir barış ve güvenlik için Cammu Keşmir tartışmasının BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed ise ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunan Pakistanlılara övgüde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan ile Kuveyt ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:12:22. #1.15#
title