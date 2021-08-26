Pakistan ile BM Dünya Gıda Programı arasında Afganistan görüşmesi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley ile Afganistan'daki insani durumu ve yardım çalışmalarını görüştü.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley ile Afganistan'daki insani durumu ve yardım çalışmalarını görüştü.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley'in başkent İslamabad'da Han tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Beasley ile Han'ın Afganistan'daki insani durumu ve yardım çalışmalarını görüştüğü vurgulanırken, BM Dünya Gıda Direktörü'nün WFP'nin Afganistan'daki çalışmalarını kolaylaştırdığı için Han'a teşekkür ettiği aktarıldı.

Han, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin ihtiyacına vurgu yaparken, uluslararası toplumun Afganistan ile olumlu şekilde ilişki kurmasının önemine dikkati çekti.

Öte yandan Beasley, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kabil'deki hasarlı uçakların tamir edildiğini ve WFP'nin İslamabad ile Kabil ve Afganistan'ın diğer şehirleri arasında insani hava yolu köprüsü kurmak için hazır olduğunu belirterek, Pakistan'a teşekkür etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı