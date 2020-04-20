Pakistan'da iki metre mesafe şartıyla camilerde cemaatle namaz kılma yasağı kaldırıldı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla camilerde cemaatle namaz kılınmasını yasaklayan Pakistan, bu kararı gevşetme kararı aldı. Cemaatle namaz yasağı kaldırılsa da, ibadet sırasında maske takma ve 2 metre mesafe olması zorunlu olacak.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle birçok Müslüman ülkede, ölümcül salgının yayılmasını önlemek için camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklandı.

Bu kuralı uygulayan ülkeler arasında yer alan Pakistan ise yasağı kaldırma kararı aldı. İngiltere merkezli Reuters'ta yer alan habere göre; karar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin dini cemaatlerin liderleriyle yaptığı görüşmede alındı.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

Cemaatle namaz yasağı her ne kadar kaldırılsa da camiye gidecek kişilerin, maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Ramazan'a sayılı günler kala alınan karara ilişkin, "Camilerde gerekli önlemlerin alınması koşuluyla cemaatle namaza izin verilecek" açıklaması yapıldı.

2 METRE MESAFE ŞARTI

Pakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, cemaatle kılınacak namazlarda, saflardaki kişilerin arasında en az 2 metre mesafe olmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

CAMİLER SIKLIKLA DEZENFEKTE EDİLECEK

Tedbirler arasında camilerin sıklıkla dezenfekte edilmesi de yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Pakistan'ın Karaçi kentinde, sosyal mesafe korunarak cuma namazı kılındı.

PAKİSTAN, ARBEDEYE SAHNE OLDU

Dünyanın en kalabalık ikinci Müslüman nüfusuna sahip Pakistan'da, güvenlik güçleriyle camide ibadet etmek isteyenler arasında sık sık arbede yaşanıyordu.