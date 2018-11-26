Pakistan İçişleri Bakanının Suudi Yönetimi Karşıtı Açıklamalarına Tepki

Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, Suudi Arabistan karşıtı açıklamaları nedeniyle Pakistan hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı.

Pakistan gazetesi "The Nation"da yer alan, Başbakan İmran Han'a yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Han, Afridi'nin son dönemdeki gelişmelere ilişkin performansından memnun olmadığı için görevinin başkasına verilmesini istedi.

Afridi'nin, Suudi Arabistan'da Pakistanlıların karşı karşıya kaldığı kötü muameleye ilişkin açıklamaları nedeniyle Suudi Arabistan'ın İslamabad Büyükelçisi Navaf bin Said Al-Malki'yi ziyaret etmesi ve kendisinden özür dilemesi istendi.

İçişleri Bakanlığından bir sözcü, Afridi'nin büyükelçiyi ziyaret ettiğini kaydederek, görüşmede Müslüman ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun gündeme geldiğini belirtti.

Yetkili, görüşmenin daha önceden planlandığını ifade etti.

Afridi, geçen ay, İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUI) Başkanı Dr. Ahmed Yusuf el-Draviş, başkan yardımcısı ve üniversitenin üst düzey üyeleriyle yaptığı görüşmede, Suudi olan el-Draviş'e Suudi cezaevlerindeki Pakistanlı mahkumlara yapılan kötü muamele konusunu dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Afridi'nin, toplantıdan sonra sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yayınladığı video hükümet yetkililerinin tepkisini çekmişti.

Afridi, görüşmede el-Draviş'e, "Pakistanlılar Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinde kötü muamele görüyor. Cezaevlerine gönderiliyor. Benim sizden isteğim bu konuyu Suudi hükümetine iletmeniz." ifadelerini kullanmıştı.

Afridi, Suudi Arabistan'da cezaevlerinde 15 kişilik koğuşlara 200 mahkumun konulduğunu belirterek, Pakistanlıların aşağılandığını ve kötü muameleye maruz kaldığını söylemişti.

İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, aslında bakanın kabine içinde performans bakımından ilk üçte olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan, Pakistan'a geçen ay 3 milyar doları borç, 3 milyar doları da borç erteleme şeklinde 6 milyar dolarlık yardım paketi sözü vermişti.