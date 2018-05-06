Pakistan İçişleri Bakanı'na Silahlı Saldırı! Mitingde Omzundan Vuruldu
Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, Naroval bölgesinde seçim mitinginde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.
Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal'in Naroval bölgesinde silahla omzundan vurulduğu bildirildi.
SEÇİM MİTİNGİNDE OMZUNDAN VURULDU
Yetkililer, Pakistan içişleri bakanının silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığını bildirdi. Punjab'ın merkezinde seçim mitinginde Ahsan İkbal'in omzundan vurulduğu söylendi.
SEÇİM ÖNCESİ ARTAN GERGİNLİKTEN KAYNAKLANDIĞINA İŞARET EDİLDİ
Suikast girişiminin Temmuz ayı sonlarında olması beklenen genel seçimler öncesinde siyasi gerginliklerin artmasıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Hükümet sözcüsü Maik Ahmad Khan, İkbal'in hayati tehlikesinin olmadığını ve saldırganın tutuklandığını söyledi.