Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed: "Fransa vatandaşları Pakistan'da güvende"

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Paris yönetiminin vatandaşlarına ve Fransız şirketlerine 4 gündür süren Fransa karşıtı protestolar nedeniyle ülkeyi geçici olarak terk etmeleri tavsiyesinde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tüm Fransa vatandaşları Pakistan'da güvende.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Paris yönetiminin vatandaşlarına ve Fransız şirketlerine 4 gündür süren Fransa karşıtı protestolar nedeniyle ülkeyi geçici olarak terk etmeleri tavsiyesinde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tüm Fransa vatandaşları Pakistan'da güvende. Tehdit yok." dedi.

Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin yasaklanmasına ilişkin kararın bakanlar kurulunca onaylandığını ve partinin feshi için Yüksek Mahkeme'ye başvurulacağını belirtti.

Ahmed, ülkenin çeşitli şehirlerinde meydana gelen protestolarda 580'in üzerinde polisin yaralandığını ve en az 30 aracın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Paris yönetiminin vatandaşlarına ve Fransız şirketlerine 4 gündür süren Fransa karşıtı protestolar nedeniyle ülkeyi geçici olarak terk etmeleri tavsiyesinde bulunmasına ilişkin açıklamada bulunan Ahmed, "Tüm Fransa vatandaşları Pakistan'da burada güvende. Tehdit yok." diye konuştu.

Fransa'nın İslamabad Büyükelçiliğinden Pakistan'daki Fransız vatandaşlarına gönderilen mesajda, "Pakistan'da Fransa'nın çıkarlarına yönelik ciddi tehditler nedeniyle Fransız vatandaş ve şirketlerinin bir süreliğine ülkeden ayrılmaları tavsiye edilmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Macron'un açıklamaları protesto ediliyordu

TLP partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle geçen yıl 16 Kasım'da ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlediği gösterileri hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.

Anlaşma metninde, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisinin 2-3 ay içinde ülkeden gönderileceği, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı, Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceğine dair maddelere yer verildiği öne sürülmüştü.

Hükümet, 16 Şubat'ta konunun parlamentoya 3 ay içerisinde getirilmesi için bir anlaşma daha yapmış ve TLP de protestolarını 20 Nisan'a kadar ertelemişti.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan Pazar günü yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığı takdirde protestolara hazır olması uyarısı yapmıştı.

Rizvi'nin 12 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından parti destekçileri, İslamabad başta Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.

Parti liderinin serbest bırakılması, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi ve Fransız ürünlerinin boykotunu talep eden göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün, hükümet, TLP'ye terörle mücadele yasası kapsamında yasak getirilmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı