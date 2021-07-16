Pakistan, hududun diğer tarafında Taliban'ın kontrol ettiği sınır kapısından geçişleri 3 saatliğine açtı

Pakistan'ın, hududun diğer tarafında Taliban'ın kontrol ettiği Spin Boldak Sınır Kapısı'nın Pakistan tarafındaki Çaman sınırını 3 saatliğine açtığı bildirildi.

Pakistan'ın, hududun diğer tarafında Taliban'ın kontrol ettiği Spin Boldak Sınır Kapısı'nın Pakistan tarafındaki Çaman sınırını 3 saatliğine açtığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, sınırın her iki tarafında sıkışan Pakistan ve Afganistanlılar için Çaman sınırının 3 saatliğine açıldığını belirtti.

Şimdiye kadar 800 Afgan vatandaşı sınırdan geçerek ülkelerine giderken, 160 Pakistanlı da geri döndü.

Taliban, 14 Temmuz'da Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti

Taliban Sözcüsü Zahibullah Mücahid, 14 Temmuz'da Kandahar'ın Boldak bölgesine bağlı sınır kasabası Veş'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Mücahid, Veş'in ele geçirilmesiyle Pakistan'ın Çaman kasabası ile Afganistan'ın Boldak bölgesi arasındaki sınır kapısı Spin Boldak'ı kontrol altına aldıklarını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı