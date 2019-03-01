Pakistan, Hint Pilotu Teslim Ediyor

Pakistan, Hint Pilotu Teslim Ediyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin dün 'barış göstergesi' olarak teslim edeceklerini duyurdukları Hint pilot Abhinandan Varthaman, teslim için Wagah'taki sınır kapısında.

Pakistan, Hint Pilotu Teslim Ediyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin dün 'barış göstergesi' olarak teslim edeceklerini duyurdukları Hint pilot Abhinandan Varthaman, teslim için Wagah'taki sınır kapısında. 

Hint pilot Varthaman'ın bulunduğu konvoy, Lahor kentinden Wagah'taki sınır kapısına geldi.

Kaynak: DHA
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