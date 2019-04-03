Pakistan, Hint Diplomatı Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafına açılan ateşte sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Hint bir diplomatı dışişleri bakanlığına çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan askerlerinin, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki askeri mevzileri hedef alan saldırısında 4 sivilin yaşamını yitirdiği, birçok sivilin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın güçlü protestosunun iletilmesi amacıyla Hint diplomatın bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Pakistan ordusu dün Hindistan askerlerinin, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında Rakhçakri sınır kasabasındaki askeri mevzileri hedef alması sonucu 3 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığı, Pakistan askerlerinin, açılan ateşe "etkili şekilde karşılık verdiğini" açıklamıştı.

Pakistan emniyetinden bir yetkili de Hindistan tarafından açılan ateşte Niaza Per kırsalında 70 yaşındaki Pakistanlı bir köylünün öldüğünü bildirmişti.

Hindistan emniyet memuru M.K. Sinha ise Pakistan tarafından açılan ateşte Hint sınır güvenlik gücünden bir milis subay, bir kadın ve bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, en az 18 sivilin ve 5 askerin yaralandığını söylemişti.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA