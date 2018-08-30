Pakistan-Hindistan "Su Toplantısı"Ndan Sonuç Çıkmadı

Pakistan ile Hindistan arasındaki "su sorunu" konulu toplantıdan sonuç çıkmadı.

Lahor kentinde dün başlayan ve Hindistan'ın yürüttüğü baraj projeleriyle ilgili endişelerini dile getirdiği toplantıdan bugün de sonuç çıkmaması üzerine Pakistan yönetimi, konuyu uluslararası yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Yeni hükümetin Hindistan'la ilk resmi toplantısı olan "su sorunu" konulu buluşmada kullanım ve üretim tasarrufu Pakistan'da bulunan ve Hindistan kontrolündeki Keşmir'den geçen Chenab Nehri'ndeki baraj projeleri ele alındı.

Pakistan medyasına konuşan Pakistanlı yetkili, çözümsüzlük nedeniyle Hindistan'a uluslararası yargı yolları dahil tüm yolların deneneceğinin söylendiğini belirtti.

Hindistan tarafı ise konunun Hindistan'da düzenlenecek ikinci toplantıda karara bağlanmasını teklif etti.

Mart ayında Chenab Nehri üzerindeki projelerin gözden geçirileceği sözünü veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, mayıs ayında projelerin temelini atmıştı. Hindistan tarafı, inşaatların 66 ayda biteceğini ve Keşmir bölgesinin elektrik ihtiyacının yüzde 12'sinin bu barajlardan karşılanacağını açıklamıştı.

Pakistan tarafı ise barajların çok yüksek olduğunu, bu nedenle muson yağmuru dönemlerinde taşkınlara, diğer dönemlerde de su sıkıntısına neden olacağını iddia ediyor.

Anlaşmazlık Dünya Bankasına taşınmıştı

İki ülke arasında su paylaşımı konusunda son olarak mayıs ayında da tartışma yaşanmış ve anlaşmazlık İndus Suları Anlaşması'nın garantörü Dünya Bankasına taşınmıştı.

Hindistan'ın Jhelum Nehri üzerinde inşa ettiği Kişanganga Barajı'nın bölge tarımını etkileyeceğini ve su baskınlarına neden olabileceğini iddia eden Pakistan, hakkı olan sularda yürüttüğü Neelum-Jhelum Hidroenerji Projesi'nin de etkileneceğini belirtmişti.

Dünya Bankasında yapılan toplantılar, sonuç çıkmaması üzerine dağılmıştı.

İndus Suları Anlaşması

Hindistan ve Pakistan arasında İndus Nehri'nin kullanım şartlarını belirleyen anlaşma, Dünya Bankası garantörlüğünde 1960 yılında Karaçi'de imzalandı.

Anlaşmaya göre, İndus'u besleyen ve doğu nehirleri olarak anılan Beas, Ravi ve Sutlej ırmaklarının kontrolü Hindistan'a, batı nehirleri olarak anılan İndus, Chenab ve Jhelum nehirlerinin kontrolü Pakistan'a verildi.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanındı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklendi.

Söz konusu bu düzenlemeye rağmen Hindistan, 2007'de Jhelum Nehri üzerinde inşasına başladığı Kişanganga Barajı'nı 19 Mayıs'ta Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle açtı.

Baraj yapımının İndus Suları Anlaşması'nın ihlali olduğunu iddia eden Pakistan, 10 Kasım 2016'da Uluslararası Uzlaşma Mahkemesine, baraj açılışından sonra ise anlaşmanın garantörü Dünya Bankasına başvurdu.