Pakistan-Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

19.08.2019 11:54

Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışma sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot'ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdi, 1 sivil de yaralandı.

Pakistan ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurmuştu.

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özerkliğini tanıyan anayasa maddesini iptal etmesinin ardından bölgede gerilim ve tansiyon yükselmeye devam ediyor. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA