Pakistan-Hindistan Sınırında Gerginlik

Hindistan askerlerinin Keşmir'deki Kontrol Hattı'nda Pakistan tarafına yaptığı top ve havan atışları nedeniyle bir sivilin öldüğü bildirildi.

Pakistan yerel emniyet yetkilisi Arshad Naqvi, Hint askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda düzenlediği top ve havan atışları sonucu Pakistan tarafında 70 yaşındaki bir kişinin öldüğünü belirtti.

Naqvi, ölen kişinin, önceki gün Azad Keşmir'deki Maira Bakot köyünde yaşayan kızını ziyarete gittiğini aktardı.

Pakistan basınında, Hindistan tarafından açılan ateşte ayrıca, Maira Bakot'ta 3 evin ağır hasar gördüğü ve üç ayrı köyden 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Hindistan ordu sözcüsü Rajesh Kalia ise Pakistan tarafını dün ateşi başlatmakla suçladı.

Kalia, Pakistan askerlerinin açtığı ateş sonucu, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de 4 köylünün yaralandığını belirtti.

Pakistan ve Hindistan orduları birbirlerini Keşmir'de kontrolleri altındaki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nın diğer tarafından top ve havan atışları yapmakla suçluyor.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.



Hindistan-Pakistan gerilimi



Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.



Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.



Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.



Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.



Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.



Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Kaynak: AA