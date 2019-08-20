Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 9 ölü

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 9 ölü

Hindistan sınırında çıkan çatışmada Pakistanlı 3 sivil ve Hindistanlı 6 asker hayatını kaybetti.

20.08.2019 21:46
Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 9 ölü

Hindistan sınırında çıkan çatışmada Pakistanlı 3 sivil ve Hindistanlı 6 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya kanadı ISPR tarafından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışma sonucu Pakistanlı 3 sivil ve Hindistanlı 6 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca öldürülen Pakistanlılar arasında 7 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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