Pakistan, Hindistan'la tren seferlerini durdurdu

08.08.2019 14:58

Pakistan Demiryolları Bakanı Sheikh Rashid Ahmed, ülkesinin Hindistan'la tren seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Pakistan Demiryolları Bakanı Rashid Ahmed, başkent İslamabad'da gerçekleştirdiği bir basın konferansında Lahor şehri ile Hindistan'ın Attari şehri arasında gerçekleştirilen Samjhota Express'i servisini durdurduğunu açıkladı. Ahmed, Samjhota Expresi'nin vagonlarının Bayram vesilesiyle seyahat eden yolcular için kullanılacağını söyledi.

İki komşu ülke arasındaki askeri gerginliğin artması nedeniyle Samjhota Express tren servisi bu yılın başlarında askıya alınmış ancak sonra yeniden hizmete açılmıştı.

Samjhota Expresi Lahor ve Attari arasında Wagah tren istasyonu üzerinden haftada iki gün sefer gerçekleştiriliyordu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir kararı

Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan'la arasında ihtilafa neden olan Cammu Keşmir bölgesinin özerkliğini kaldırmayı öngören yasa tasarısını meclise sunarak, kabul ettirmişti. Federal parlamentonun üst kanadı olan Eyaletler Meclisine gönderilen tasarı, 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla kabul edildi. Yasaya göre Cammu Keşmir Özerk Bölgesi, Cammu Keşmir Birlik Toprağı ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye ayrıldı.

Muhalefetin bölgede çatışmaların artacağına dair eleştirilerine karşı gelen Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, hiçbir tehlikenin olmayacağını savundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın Keşmir'in özerkliğini kaldırma planı BM'nin kararını ihlal anlamına geliyor" ifadesini kullanmıştı. Hindistan'ın aldığı bu karar iki ülke arasında yeni gerginliklere neden oldu.

Halkın tercihi hiçe sayıldı

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken Keşmir'i de Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Keşmir halkı, Pakistan ile birleşme kararı alsa da dönemin prensi tercihini Hindistan'dan yana kullandı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkının karara karşı çıkmasının ardından Hindistan ve Pakistan bölgeye asker gönderdi ve iki komşu 1947 yılında ilk kez savaştı.

Günümüzde ise Hindistan Keşmir'in yüzde 45'ini Pakistan ise yüzde 35'ini kontrol ediyor. Hindistan kontrolündeki bölgelere "Cammu Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir" adını verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1948 yılında aldığı kararla Keşmir'in askerden arındırılmasına karar verdi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA