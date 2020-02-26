Pakistan, Hindistan'ın savaş uçağını düşürdüğü 27 Şubat'ı 'Sürpriz Günü' olarak kutlayacak
Geçen yıl Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan ve iki ülke arasında 'savaş rüzgarları' estiren gerilimde Hindistan'ın iki savaş uçağını düşüren Pakistan o günü, 'Sürpriz Günü' olarak kutlayacak.
26.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:33
Pakistan, Hindistan uçağının düşürüldüğü 27 Şubat'ı 'Sürpriz Günü' olarak kutlamaya hazırlanıyor.
Pakistan hükümeti, Hindistan'ın Balakot bölgesine geçen yıl yaptığı hava saldırılarına karşı Pakistan Hava Kuvvetlerinin misillemelerini onurlandırmak amacıyla 27 Şubat'ı 'Sürpriz Günü' olarak kutlama kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com