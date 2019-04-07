Pakistan, Hindistan'ın Saldırı Hazırlığında Olduğunu İddia Etti

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın ay sonunda Pakistan'a yeni bir saldırı planı yaptığını iddia etti.

Kureyşi, memleketi Multan'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın muhtemelen 16-20 Nisan arasında, Pakistan'a diplomatik baskıyı artırmak ve askeri bir operasyonu meşrulaştırmak amacıyla işgal altındaki Keşmir'de Pulwama benzeri bir olayın planını yaptığına dair güvenilir istihbarat bilgisine sahip olduklarını" söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, istihbarat raporlarını, BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi dahil uluslararası toplumla paylaştıklarını ve barış için rol oynamaları çağrısında bulunduklarını da kaydetti.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, Pulwama'daki saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Kaynak: AA