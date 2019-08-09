"Pakistan, Hindistan'ın iç işlerine karışmayı bırakmalı"

09.08.2019 17:48

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Pakistan'ın gerçeği kabul etmesi ve Hindistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini bildirdi.

NDTV kanalındaki habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kumar, yaptığı basın açıklamasında, Yeni Delhi ve İslamabad arasında gerginliğe neden olan Cammu Keşmir meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ın, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme, ikili ticareti ve tren seferlerini durdurma kararlarını kınadığını ifade eden Kumar, İslamabad yönetiminin eylemlerinin tek taraflı olduğunu vurguladı.

Kumar, "Pakistan gerçeği kabul etmeli ve Hindistan'ın iç işlerine karışmayı bırakmalı." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının demokrasiyi halk düzeyinde teşvik edeceğini söylediğini aktaran Kumar, ülkesinin Cammu Keşmir kararlarının Pakistan'ı "tedirgin" ettiğini belirtti.

Kumar, Pakistan'ın diplomatik iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini vurgulayarak, "Hindistan Anayasa'sı her zaman egemenlik simgesi olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.

"BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin, "Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir. Bu sorun, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed de Pakistan'ın Lahor kenti ile Hindistan'ın Delhi kentleri arasında hizmet veren Samjhota Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında dün toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC), Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı alınmıştı. Bu kararların alınmasından birkaç saat sonra Pakistan, Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Kaynak: AA