Pakistan, Hindistan ile ticarete başlama kararını "Cammu Keşmir'in özel statüsü geri verilene kadar" erteledi
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Pakistan, Hindistan ile ticarete başlama kararını "Cammu Keşmir'in özel statüsü geri verilene kadar" erteledi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan, Hindistan ile ticarete başlama kararını 'Cammu Keşmir'in özel statüsü geri verilene kadar' erteledi

Hindistan ile ticarete başlama kararı aldığını açıklayan Pakistan'ın, "Cammu Keşmir'in özel statüsü geri verilene kadar" bu kararını ertelediği bildirildi.

Hindistan ile ticarete başlama kararı aldığını açıklayan Pakistan'ın, "Cammu Keşmir'in özel statüsü geri verilene kadar" bu kararını ertelediği bildirildi.

Erteleme kararına ilişkin açıklama, Başbakan İmran Han başkanlığında toplanan kabine toplantısının ardından geldi.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, kabine toplantısından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kabinenin, Yeni Delhi yönetimi Keşmir'de eylemlerini tersine çevirene ve Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin karar iptal edilene kadar Hindistan'dan şeker ve pamuk ithalatını erteleme kararı aldığını söyledi.

Dün, Maliye Bakanı Hammad Azhar, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan'dan bazı ürünlerin ithalatına onay verdiklerini söylemişti.

Azhar, Hindistan'da şeker fiyatlarının Pakistan'a göre yüzde 15-20 civarında daha ucuz olduğunu ve 30 Haziran 2021'e kadar şeker dahil diğer ürünlerin ithal edilmesine izin vereceklerini belirtmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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