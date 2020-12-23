Pakistan, Hindistan ile görüşmelerin başlaması olasılığının bulunmadığını açıkladı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan ile görüşmelerin tekrar başlaması olasılığının bulunmadığını söyledi.

Bakan Kureyşi, Multan şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İslamabad'ın mevcut koşullarda ne Hindistan ile uzun süredir duran barış görüşmelerinin ne de diplomatik kanallar aracılığıyla Yeni Delhi ile müzakerelere başlama olasılığının mümkün göründüğünü belirtti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki "zalimliklerine" son vermesi durumunda görüşmenin düşünebileceğine dikkati çeken Kureyşi, ayrıca Yeni Delhi'nin bölgenin özel statüsünü kaldırmasına ilişkin kararını iptal etmesinin de iki ülke arasındaki durumu tersine çevirebileceğine işaret etti.

Hindistan, eylül 2016'da 19 Hint askerinin direnişçilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Pakistan ile görüşmeleri askıya almıştı. Yeni Delhi, saldırıyla ilgili olarak İslamabad yönetimini suçlarken, Pakistan bunu reddetmişti.

Öte yandan iki ülke arasındaki ilişkiler, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünü kaldırarak merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birime ayırmasıyla tekrar gerilmişti.

Pakistan, bu eyleme tepki olarak Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürme kararı almıştı.

Her iki ülkede de birbirlerinin büyükelçisi bulunmuyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı