Pakistan heyetini taşıyan uçağın Kabil havaalanına inişi, tehdit uyarısı nedeniyle gerçekleşmedi
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Pakistan heyetini taşıyan uçağın Kabil havaalanına inişi, tehdit uyarısı nedeniyle gerçekleşmedi

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Pakistan heyetini taşıyan uçağın Kabil havaalanına inişi, tehdit uyarısı nedeniyle gerçekleşmedi

Afganistan'ı ziyaret edecek Pakistan parlamentosu heyetinin uçağı, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ineceği sırada kontrol kulesinden gelen "tehdit var" uyarısının ardından gerçekleşemedi.

Afganistan'ı ziyaret edecek Pakistan parlamentosu heyetinin uçağı, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ineceği sırada kontrol kulesinden gelen "tehdit var" uyarısının ardından gerçekleşemedi.

Afganistan Alt Meclisi (Wolesi Jirga) Sekreteri Abdülkadir Zazai, AA muhabirine, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Esad Kayser'in başkanlığındaki heyetin Afganistan'a planlanan 3 günlük ziyaretinin, uçağın Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanına inişine birkaç dakika kala kontrol kulesi tarafından gelen "tehdit var" uyarısı nedeniyle geri döndüğünü söyledi.

Zazai, Alt Meclis Başkanı Mir Rahman Rehmani'nin Pakistanlı mevkidaşı Kayser ile telefonda görüştüğünü ve ikilinin yeni ziyaret planı konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Esad'ın Kabil'i ziyareti, güvenlik tehdidinden dolayı havalimanının kapalı olması nedeniyle ertelendi. Kontrol kulesi, havalimanının tehdit nedeniyle kapalı olduğunu bildirdiğinde uçak alçalmak üzereydi." ifadesini kullandı.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yetkilileri, havaalanının tehdit uyarısının ardından tüm iç ve dış hat seferlerine kapatıldığını belirtti.

Pakistan Uluslararası Hava Yolları da açıklamasında, heyetin tehdit uyarısından sonra başkent İslamabad'a döndüğünü doğruladı.

Afgan mevkidaşının 2020'deki İslamabad ziyaretinde ülkesine davet ettiği Kayser ve heyetinin ziyaret amacının ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret, yatırım ve bölgesel barış konuları olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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