Pakistan Havayolları, Suudi Arabistan uçuşlarını askıya aldı
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Pakistan Havayolları, Suudi Arabistan uçuşlarını askıya aldı

21.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:50
Pakistan Havayolları, Suudi Arabistan uçuşlarını askıya aldı

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Suudi Arabistan'ın bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması sebebiyle bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurmasının ardından, bu ülkeye yönelik seferlerini askıya...

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Suudi Arabistan'ın bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması sebebiyle bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurmasının ardından, bu ülkeye yönelik seferlerini askıya aldığını açıkladı.

PIA Sözcüsü Abdullah Han, Karaçi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'dan Pakistan'a ve buradan Suudi Arabistan'a yapılması planlanan uçuşların bir sonraki emre kadar askıya alındığını duyurdu.

Han, durumdan etkilenen vatandaşların kendileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberinde, İçişleri Bakanlığından bir yetkili, Sağlık Bakanlığının virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek yeni önlemler aldığını belirtmişti.

Haberde, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

"Ülkeye daha önce giriş yapan yabancı uçakların geri dönüşüne izin verilecektir. Bunun dışında tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak bir hafta süreyle askıya alınmıştır. Bir haftalık geçici süre, bir hafta daha uzatılabilir."

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19 türünün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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