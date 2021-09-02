Pakistan, güvenlik gerekçesiyle Afganistan hududundaki Chaman Sınır Kapısı'nı bir süreliğine kapatabilir
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Pakistan, güvenlik gerekçesiyle Afganistan hududundaki Chaman Sınır Kapısı'nı bir süreliğine kapatabilir

Pakistan, güvenlik gerekçesiyle Afganistan hududundaki Chaman Sınır Kapısı'nı bir süreliğine kapatabilir
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, güvenlik gerekçesiyle Afganistan hududundaki Chaman Sınır Kapısı'nın bir süreliğine kapatılabileceğini söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, güvenlik gerekçesiyle Afganistan hududundaki Chaman Sınır Kapısı'nın bir süreliğine kapatılabileceğini söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Ahmed yaptığı açıklamada, Torkham sınırındaki durumun normal olduğunu ancak güvenlik nedeniyle Ketta şehrindeki Chaman Sınır Kapısı'nın bir süreliğine kapatılabileceğini açıkladı.

Ahmed, konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Ahmed, Afganistan'dan tahliye edilerek Pakistan'a getirilen ABD askerlerinin tamamının ülkelerine döndüğünü ifade etti.

Pakistan'ın Afganistan ile 2 bin 611 kilometre uzunluğunda kara sınırı bulunuyor. Bu kara sınırında 5 geçiş noktası yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Pakistan, güvenlik gerekçesiyle Afganistan hududundaki Chaman Sınır Kapısı'nı bir süreliğine kapatabilir - Haberler
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