Pakistan 'Ghaznavi' füze denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu
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Pakistan 'Ghaznavi' füze denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu

Pakistan Ordusu, 290 kilometre menzilli, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip 'Ghaznavi' füzesinin denemesinin başarıyla yapıldığını bildirdi.

23.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:42
Pakistan 'Ghaznavi' füze denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu

Ordusu, 290 kilometre menzilli, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip 'Ghaznavi'  füzesinin denemesinin başarıyla yapıldığını bildirdi.

Hizmetlerarası Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, yapılan denemenin Ordu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı Saha Eğitimi Uygulamasının bir parçası olduğu, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip 290 kilometre menzilli 'Ghaznavi' balistik füzesinin ayrıca, farklı başlıklar taşıyabilecek özelliklere de sahip olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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